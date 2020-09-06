ABD’de polis tarafından vurulduktan sonra felç kalan siyahi Jacob Blake, ilk kez konuştu.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin açtığı 7 el ateş sonucu yaralanarak felç kalan Jacob Blake, ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Blake, paylaşımında içinde bulunduğu durumu anlattı.

"HAYATINIZ SİZDEN ALINABİLİR"

Hastane odasında kaydettiği videoda, "Hayatınız ve sadece hayatınız da değil, hayatta ilerlemek için ihtiyaç duyduğunuz bacaklarınız da sizden bu şekilde alınabilir" diye konuştu.

Yaşadığı acıyı ise “Sırtımda, midemde zımbalar var. Bununla uğraşmak istemezsiniz. 24 saat acı, acıdan başka bir şey yok" sözleriyle açıkladı.

"NEFES ALMAK ACI VERİYOR"

"Nefes almak acı veriyor, uyumak acıtıyor, yana hareket etmek acıtıyor, yemek yemek acıtıyor" diye devam eden Blake, "Birbirinize bağlı kalın, biraz para kazanın, dışarıdaki insanlarımız için her şeyi kolaylaştırın, çünkü boşa harcanan çok fazla zaman var" ifadelerine yer verdi.

Polis şiddeti sonucu felç kalan Blake: Nefes almak acı veriyor VİDEO

ABD'de polisin vurduğu Jacob Blake felçli kaldı