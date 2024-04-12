Politico: Fransa, Rusya'dan diğer tüm AB ülkelerinden daha fazla doğalgaz alıyor Ukrayna konusunda sert çıkışlar yapan Cumhurbaşkanı Macron'un ülkesi Fransa'nın Rus gazı ithalatı arttı. Veriler, Paris yönetiminin tavrını tartışmaya açtı.

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ABD merkezli Politico dergisi, Fransa'nın Rusya'dan yüksek miktarda doğalgaz tedarik etmeyi sürdürdüğünü yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun saldırıları altındaki Ukrayna için sesini yükseltmiş durumda.

Macron, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini dışlamadığını söylerken, Paris'in Rus gazıyla ilgili konumu göze çarptı.

Rusya'dan gaz alımında artış: 600 milyon eurodan fazla

Fransa'nın, Rusya'dan diğer tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha fazla gaz aldığı ortaya çıktı.

Söz konusu Avrupa ülkesi, 2024 yılının ilk çeyreğinde Rusya'dan gaz alımını diğer kıta ülkelerinden daha fazla artırdı. Bu dönemde 600 milyon euronun üzerinde gaz ithal edildi.

'Sessizce' artırdılar

"Halep oradaysa arşın burada" ifadesi kullanılan analizde şöyle denildi:

Yeni veriler, Fransa'nın Rusya'ya gaz ödemelerini sessizce artırdığını ortaya koydu. Macron ise yüksek sesle kendisini Ukrayna'nın en sadık savunucularından biri olarak konumlandırıyor.

Anlaşma uzun zaman önce yapıldı: Kurtulmak zor

Fransız yetkililer, ulusal enerji şirketi TotalEnergies'in Moskova ile gaz satın alma anlaşmalarının uzun zaman önce yapıldığını ve bundan kurtulmanın "zor" olduğunu belirtti.

"Fransa büyük paralar ödüyor olamaz"

Bir AB ülkesinden ismi açıklanmayan bir diplomat şöyle dedi:

Fransa bir yandan Rusya'ya sert davranmamız gerektiğini söylerken diğer yandan onlara büyük paralar ödüyor olamaz.

Macron'un Ukrayna ikilemi

Paris'in Rusya ile artan gaz ticaretinin, Cumhurbaşkanı Macron'un Kiev'i desteklemek için daha sert bir tavır almaya çalıştığı dönemde geldiğine dikkat çekildi.