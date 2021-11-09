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    Polonya: Avrupa'nın güvenliği tehlikede

    Başbakan Morawiecki, Belarus sınırını ziyaret etti. Morawiecki, yaşananlar karşısında yılmayacaklarını dile getirdi.
    • AA
    • 09.11.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 17:52
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    Polonya: Avrupa'nın güvenliği tehlikede

    Polonya, Belarus sınırındaki Kuznica sınır kapısını, yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle yük ve yolcu geçişine kapattı.

    Varşova yönetimi, sınırda oluşan tablonun yalnızca kendilerini değil, Avrupa Birliği’nin (AB) istikrar ve güvenliğini tehlikeye attığını savunuyor.

    POLONYA BAŞBAKANI BELARUS SINIRINDA

    Belarus sınırını ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sınır komşusuyla yaşanan sığınmacı sorununa ilişkin Twitter’dan paylaşımlarda bulundu.

    "AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE"

    Morawiecki, sığınmacı krizinden ötürü Belarus’u suçlayarak, "Polonya’nın sınır güvenliğini korumak ulusal konumuz ancak bugün bütün AB’nin istikrar ve güvenliği tehlikede." ifadesini kullandı.

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    NATO VE AB'YE 'YARDIM' ÇAĞRISI

    Söz konusu durumun kendilerini yıldıramayacağını kaydeden Morawiecki, NATO ve AB’deki müttefiklerinin yardımıyla Avrupa’da barışı koruyacaklarını vurguladı.

    Öte yandan sığınmacı yoğunluğunun yaşandığı Kuznica sınır kapısının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyuran İçişleri Bakanlığı, yük ve yolcu geçişi için farklı sınır kapılarının kullanılması uyarısında bulundu.

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    SINIRDA YAKLAŞIK 4 BİN SIĞINMACI VAR

    Bu arada dün çok sayıda sığınmacının Belarus’tan Polonya’ya girmek için sınırı geçmeye çalıştığını belirten yerel kaynaklar, bugün için benzer sahnelerin yaşanmadığını aktardı.

    Polonya Haber Ajansı PAP'a göre, halihazırda iki ülke sınırında yaklaşık 4 bin sığınmacı bulunuyor.

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