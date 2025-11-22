Polonya: Barış görüşmelerinde belirleyici söz hakkı Ukraynalılara ait olmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirme konusunda hareketli günler yaşanıyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı bitirmeye yönelik ortaya çıkan tüm önerilerin, Rusya’nın anlaşmalara sadık olmayan bir ülke olduğu gerçeğini gösterdiğini belirtti.

"GÖRÜŞMELEREDE SÖZ HAKKI UKRAYNA'DA OLMALI"

Nawrocki, Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan her barış planının Kiev tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Putin'in suç niteliğindeki saldırganlığının mağduru Ukrayna'dır.

Barış görüşmelerinde belirleyici söz hakkı, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin desteğiyle birlikte Ukraynalılara ait olmalıdır." ifadelerini kullandı.

RUSYA'YI SALDIRGANLIKLA SUÇLADI

Avrupa'daki barış ve güvenliğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin ancak tüm ilgili tarafların katılımıyla yapılabileceğine dikkati çeken Nawrocki, barışın bedelinin hiçbir şekilde saldırganın stratejik hedeflerine ulaşması olamayacağına vurgu yaptı.

Nawrocki, Rusya’nın geçmişte de bugün de saldırgan olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'NİN BARIŞ PLANI ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan, Ukrayna ile Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.