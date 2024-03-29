Polonya Başbakanı Tusk, savaş uyarısı yaptı: Önümüzdeki 2 yıl, belirleyici olacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dünyanın yeni bir savaş döneminin geldiği gerçeğini kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Tusk, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en kritik dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki 2 yıl, her şeye karar verecek." dedi.
Beş Avrupa gazetesiyle röportaj yapan Tusk, "Kimseyi korkutmak istemiyorum ama savaş artık geçmişle ilgili değil." ifadesini kullandı.
"Her senaryo mümkün"
Bu gerçeğin iki yıldan fazla bir süre önce başladığını belirten Tusk, "Şu anda kelimenin tam anlamıyla her senaryo mümkün." diye konuştu.
"Yeni bir çağın gelişine hazırlanmalıyız"
Polonya Başbakanı Tusk, konuşmasında şunları söyledi:
Bunun özellikle genç nesil için yıkıcı olacağının farkındayım ancak yeni bir çağın gelişine zihinsel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Savaş öncesi dönem... Abartmıyorum.
ABD ile güçlü ittifak istiyor
Ana görevlerinin Ukrayna'yı Rus işgalinden korumak ve Ukrayna'yı bağımsız ve bütün bir devlet olarak sürdürmek olması gerektiğini belirten Tusk, şöyle dedi:
Bugün Ukrayna'nın durumu bir yıl öncesine göre çok daha zor ama savaşın başlangıcına göre çok daha iyi.
ABD ile güçlü bir ittifaka ihtiyacımız var. Savunma konusunda bağımsız ve kendi kendimize yetebilmemiz de gerekiyor.
Görevimiz, ABD başkanının kim olacağına bakılmaksızın transatlantik bağları geliştirmektir.
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