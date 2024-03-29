Polonya Başbakanı Tusk, savaş uyarısı yaptı: Önümüzdeki 2 yıl, belirleyici olacak Başbakan Tusk, savaşın artık geçmişle ilgili bir durum olmadığını söyledi. "Kimseyi korkutmak istemiyorum" diyen Tusk, yeni gerçeklerle yüzleşmeleri gerektiğinin altını çizdi.

AA & Ensonhaber

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dünyanın yeni bir savaş döneminin geldiği gerçeğini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Tusk, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en kritik dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki 2 yıl, her şeye karar verecek." dedi.

Beş Avrupa gazetesiyle röportaj yapan Tusk, "Kimseyi korkutmak istemiyorum ama savaş artık geçmişle ilgili değil." ifadesini kullandı.

"Her senaryo mümkün"

Bu gerçeğin iki yıldan fazla bir süre önce başladığını belirten Tusk, "Şu anda kelimenin tam anlamıyla her senaryo mümkün." diye konuştu.

"Yeni bir çağın gelişine hazırlanmalıyız"

Polonya Başbakanı Tusk, konuşmasında şunları söyledi:

Bunun özellikle genç nesil için yıkıcı olacağının farkındayım ancak yeni bir çağın gelişine zihinsel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Savaş öncesi dönem... Abartmıyorum.

ABD ile güçlü ittifak istiyor

Ana görevlerinin Ukrayna'yı Rus işgalinden korumak ve Ukrayna'yı bağımsız ve bütün bir devlet olarak sürdürmek olması gerektiğini belirten Tusk, şöyle dedi: