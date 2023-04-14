Polonya Başbakanı: Ukrayna fethedilirse Çin ertesi gün Tayvan'a saldırabilir Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile Çin ve Tayvan arasındaki durum arasında büyük bir bağlantı gördüğünü belirten Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna fethedilirse Çin ertesi gün Tayvan'a saldırabilir" ifadesini kullandı.

İHA

Çin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından 'savaş ve işgal' sözcüklerini kullanmaktan kaçınmış, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki oylamalarda çekimser kalarak Moskova'yı kınamayan az sayıda ülke arasında yer almıştı.

Polonya'dan Çin iddiası

ABD'deki temasları çerçevesinde Atlantic Council isimli düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada Ukrayna'daki savaş ile Tayvan'daki durum arasında büyük bağlantı olduğunu savunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın kaybedilmesinin on yıllık barışın kaybedilmesi, Batı'nın altın çağının sonunun başlangıcı olacağını söyleyerek, "Tayvan bizim meselemiz değil diyerek bugün ve yarın Ukrayna'yı savunmak mümkün değil. Eğer Tayvan'ın bağımsız kalmasını istiyorsak Ukrayna'yı desteklemek gerek. Eğer Ukrayna fethedilirse Çin ertesi gün Tayvana saldırabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın hedefinin her şeyden önce Ukrayna'yı yok etmek olduğunu ifade eden Mateusz Morawiecki, bu arzunun büyük olasılıkla komünist Çin tarafından da paylaşıldığını ileri sürdü.

"Umarım Çin kırmızı çizgiyi aşmaz"

Polonya'nın batısındaki komşularının Rusya ile yakın enerji işbirliği yaparak hata işlediğini, Batı Avrupa'daki bazı politikacıların ne pahasına olursa olsun Ukrayna'da ateşkes istediğini ifade eden Morawiecki, "Avrupalı bazı liderler de Pekin'e gitti. Dar bir bakış açısıyla büyük jeopolitik bedeli üstlenerek Çin'e ürün satmak istiyorlar. Çin'e olan bağımlılığımızı azaltmak yerine arttırıyorlar. Avrupa özerkliği kulağa hoş geliyor değil mi? Ama bu Avrupa'nın ağırlık merkezini Çin'e kaydırmak, ABD ile aramızdaki bağları koparmak anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Rusya-Çin ilişkileri bağlamında Çin'le ilgili endişeleri sorulan Polonya Başbakanı, Rusya-Çin ilişkilerinin dünyanın geleceğinin anahtarını olduğuna işaret ederek bu sebepten Çin lideri Xi Jinping'in Vladimir Putin'e verdiği desteğin kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Morawiecki, "Umarım Çin, Rusya'ya silah vererek kırmızı çizgiyi aşmaz" dedi.