Polonya ile ABD arasında 2 milyar dolarlık anlaşma imzalanacak

İHA

Bugün açıklamada bulunan Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD ile yapılacak bir anlaşmanın sinyalini verdi.

Açıklamada Kosiniak-Kamysz, Polonya ile ABD'nin Patriot hava savunma sistemine lojistik destek sağlanması ve eğitimin yanı sıra teknik destek bileşenlerini de içeren yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalayacağını duyurdu.

"POLONYA HAVA SAHASININ GÜVENLİĞİNİN BİR BEDELİ YOK"

NATO’nun doğu kanadındaki kilit oyuncu olarak görülen Polonya’nın Savunma Bakanı, "Polonya hava sahasının güvenliğinin bir bedeli yok" ifadelerini kullanırken, kendileri için füze savunması ve ABD ile iş birliğinin öncelikli olduğunu söyledi.

PROGRAM NELERİ AMAÇLIYOR

Polonya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın uygulanmasının Wisla programının temelini oluşturan Patriot rampalarının operasyonel hazırlığını sağlayacağını bildirdi.

Bu program diğerlerinin yanı sıra manevra kabiliyeti yüksek füzeler de dahil olmak üzere kısa menzilli taktik balistik füzelere karşı koymayı amaçlıyor.