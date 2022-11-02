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    Polonya, Kaliningrad sınırına jiletli tel çekmeye başladı

    Kaliningrad'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan uçuş başlatma adımı, Polonya'yı harekete geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 17:24
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    Polonya, Kaliningrad sınırına jiletli tel çekmeye başladı

    Geçtiğimiz yıl Belarus sınırında göçmen kriziyle karşılaşan Polonya, bu kez benzer durumun Rusya kaynaklı olmasından endişe ediyor.

    Varşova yönetimi, olası göçmen akınının önüne geçmek için Rusya'nın Kaliningrad bölgesi sınırına dikenli tel çekmeye başladı.

    210 kilometrelik jiletli bariyer hamlesi

    Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rusya'nın havacılık otoritesinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Kaliningrad'a uçuş başlatma kararının kendisini bu adımı atmaya yönelttiğini söyledi.

    Blaszczak, 210 kilometrelik sınır boyunca bariyerin üç sıra jiletli telden yapılacağını, elektronik izleme sistemi ve kameralarla takip edileceğini anlattı.

    Polonya'nın göçmen akını endişesi

    Kaliningrad'daki Khrabrovo Havaalanı'nın Genel Müdürü Alexander Korytnyi, havaalanının Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da dahil olmak üzere "Basra Körfezi ve Asya'daki ülkelerden hava yolu firmalarını çekmeye" çalışacağını belirtmişti.

    Blaszczak ise Kaliningrad'daki havaalanının söz konusu planlarını "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

    Polonya, Kaliningrad sınırına jiletli tel çekmeye başladı #1

    Rusya: Polonya'nın meselesi

    Polonya Sınır Muhafızları, sınırdaki Wisztyniec köyüne jiletli tel döşemeye başladıklarını kaydetti.

    Yapılan açıklamada, "Bariyer aynı anda birkaç yerde inşa edilecek." denildi. Wisztyniec, Polonya, Rusya ve Litvanya sınırlarının kesiştiği yerde bulunuyor.

    Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sınır bariyeri hakkında yorum yapmayı reddederken, bunu "Polonya'nın meselesi" olarak nitelendirdi.

    Polonya, Kaliningrad sınırına jiletli tel çekmeye başladı #2


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