Polonya: Muharebe hazırlıklarımızı artırıyoruz

Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi'nin toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, askeri birlikler ve güvenlik güçlerinin muharebe hazırlıklarının artırılacağını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki başkanlığında yerel saatle 21.00 itibarıyla düzenlenen Polonya Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerden birinin Polonya'ya düşerek 2 kişiyi öldürdüğü haberleri sorulan Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya'nın doğusunda Ukrayna sınırı yakınındaki Hrubieszow ilçesine bağlı Przewodow köyünde bugün bir patlama meydana geldiğini ve 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Polonya'nın muharebe hazırlıkları artırılıyor

Yetkililerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirten Piotr Müller, patlamanın nedenine ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Sözcü Müller, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantıda askeri birlikler başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerinin muharebe hazırlıklarının arttırılması kararı alındığını bildirdi.

Toplantının ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da ABD Başkanı John Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Rus füzesi bilmecesi

Akşam saatlerinde bazı haber ajansları Rusya'nın Ukrayna'ya attığı füzelerden birinin NATO üyesi Polonya'ya düştüğü haberi geçmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı söz konusu iddiayı teyit etmezken, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada söz konusu iddianın kasıtlı provokasyon olduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre, Rus füzesinin Polonya toprağına düştüğüne ilişkin Polonyalı makamlardan da herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Öte yandan bazı Polonyalı sosyal medya kullanıcıları sosyal medya hesaplarında ülkelerine düştüğü iddia edilen füze parçasının fotoğrafını paylaşırken, söz konusu parçanın S300 füzesine ait olduğunu, menzilinin 200 km olduğunu, Rusya'nın 1000 km uzaktan Ukrayna'yı vurmak için S300 füzesi kullanamayacağını belirterek, Ukrayna'nın Rus Kalibr füzesini düşürmek için fırlattığı S300 füzesinin yanlışlıkla Polonya toprağına düştüğünü ileri sürdü.