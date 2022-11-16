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    Polonya, NATO'nun 4.maddesini işlettiklerini açıkladı

    Polonya, NATO'nun 4.maddesini işlettiklerini açıkladı

    Polonya'nın Ukrayna sınırına düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Rusya'ya ait olduğu iddia edilen füzeyle ilgili hükümet, NATO'nun 4.maddesini devreye alma kararı aldı.
    • 16.11.2022 - 00:50
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 00:51
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    Polonya, Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen ve kaynağı Rusya olduğu iddia edilen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Açıklamanın ardından NATO ülkeleri Polonya'ya destek verirken, Rusya Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, suçlamaların kasıtlı provokasyon olduğunu belirtti.

    Polonya, 4.maddeyi devreye koydu

    Konuyla ilgili acil toplantı yapan Polonya hükümeti, NATO'nun 4.maddesini işlettiklerini duyurdu.

    NATO müttefikleri toplantıya çağrılacak

    NATO Antlaşmasının 4. maddesi, müttefik ülkelerden herhangi birinin ‘tehdit’ hissetmesi halinde, NATO müttefiklerini ‘danışmalar için’ toplantıya çağırmasını öngörüyor.

    Askeri birlikler, savaşa hazır duruma geçiyor

    Öte yandan, Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, "Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi" açıklamasında bulundu.


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