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- Polonya, NATO'nun 4.maddesini işlettiklerini açıkladı
Polonya, NATO'nun 4.maddesini işlettiklerini açıkladı
- 16.11.2022 - 00:50
- Güncelleme : 16.11.2022 - 00:51
Polonya, Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen ve kaynağı Rusya olduğu iddia edilen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamanın ardından NATO ülkeleri Polonya'ya destek verirken, Rusya Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, suçlamaların kasıtlı provokasyon olduğunu belirtti.
Polonya, 4.maddeyi devreye koydu
Konuyla ilgili acil toplantı yapan Polonya hükümeti, NATO'nun 4.maddesini işlettiklerini duyurdu.
NATO müttefikleri toplantıya çağrılacak
NATO Antlaşmasının 4. maddesi, müttefik ülkelerden herhangi birinin ‘tehdit’ hissetmesi halinde, NATO müttefiklerini ‘danışmalar için’ toplantıya çağırmasını öngörüyor.
Askeri birlikler, savaşa hazır duruma geçiyor
Öte yandan, Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, "Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi" açıklamasında bulundu.