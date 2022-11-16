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Polonya, NATO'nun 4.maddesini işlettiklerini açıkladı

Polonya, NATO'nun 4.maddesini işlettiklerini açıkladı

Polonya'nın Ukrayna sınırına düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Rusya'ya ait olduğu iddia edilen füzeyle ilgili hükümet, NATO'nun 4.maddesini devreye alma kararı aldı.