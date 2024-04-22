Polonya: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Cumhurbaşkanı Duda, "Nükleer silah konuşlandırmaya karar verilirse, biz buna hazırız" dedi.

AA

Rusya'nın askeri hareketliliği, Polonya'da nükleer söylemlerin artmasına neden oldu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülke topraklarında nükleer silah konuşlandırmaya "hazır" olduklarını söyledi.

Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirilmeye karar verilmesi durumunda böyle bir adım atabileceklerini belirtti.

Nükleer silahı değerlendiriyorlar

Polonya merkezli Fakt gazetesine verdiği röportajda Duda, ülkesinde nükleer silah konuşlandırılması ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Duda, Rusya'nın ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesini "daha fazla askerileştirdiğini ve son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a taşıdığını" belirtti.

"NATO karar verirse, biz hazırız"

Polonya ve ABD arasında nükleer silah paylaşımının "bir süredir" tartışıldığını ifade eden Duda, şöyle konuştu:

Eğer müttefiklerimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmaya karar verirse, biz buna hazırız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)