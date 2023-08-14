Polonya, Wagner propagandası yaptığı şüphesiyle 2 Rus'u yakaladı Wagner'le ilgili materyaller dağıttığı iddia edilen iki Rus vatandaşı gözaltına alındı. Şüpheliler, casuslukla da suçlanıyor.

AA & Ensonhaber Polonya, Rusya'dan Belarus'a taşınan Wagner paralı asker grubu nedeniyle alarm durumuna geçti. Başbakan Mateusz Morawiecki, Wagner unsurlarının Polonya sınırına yaklaştığını söylemiş, "Durum daha tehlikeli hale geliyor." demişti. Belarus'tan Polonya topraklarına Wagner'in sızma girişiminde bulunabileceği belirtiliyor. Rus vatandaşları yakalandı Polonya İçişleri Bakanlığı, gerilimin tırmandığı dönemde iki Rus'u gözaltına aldı. Gözaltı kararı, söz konusu Rus vatandaşlarının Wagner hakkında propaganda yaptıkları şüphesi üzerine gerçekleşti. Wagner propagandası ve casusluk suçlaması İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Uluslararası Güvenlik Teşkilatı'nın polisle iş birliği içinde "Krakow ve Varşova'da Wagner propaganda materyalleri dağıtan iki Rus'u tespit edip tutukladıklarını" söyledi. Söz konusu şüpheliler, casusluk suçlamasıyla da karşı karşıya kaldı. 10 bin asker planı Polonya hükümeti, geçen hafta, Belarus makamlarını yasa dışı göçü kolaylaştırmakla suçlayarak bu ülkenin sınırına 10 bin asker konuşlandırmayı planladığını duyurdu. Varşova yönetimi, Wagner'in sınırı geçen göçmenleri silahlandırabileceğini iddia ediyor. Belarus Wagner'i davet etti Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti. Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti. Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirmişti. Askerleri Belarus sınırına kaydırma kararı verdiler Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti. Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi Yetkilisi Zbigniew Hoffmann, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Wagner varlığının oluşturduğu tehditleri değerlendiren Savunma Bakanlığı'nın, askerleri Belarus sınırına kaydırma kararı aldığını bildirmişti. Gözden Kaçmasın Polonya: Belarus'taki Wagner birlikleri sınırımıza yaklaştı Haberin Detayları