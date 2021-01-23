Polonya'da 13 yaşındaki hamile kız çocuğu öldürüldü

14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından 10’dan fazla bıçak darbesiyle öldürülen kız çocuğu gözyaşları arasında toprağa verilirken, katil zanlısının ise ıslahevine konulması bekleniyor.

Polonya'nın güneyindeki Piekary Slaskie kasabasında meydana gelen cinayet ülke gündemine oturdu.

Patrycja P. adlı 13 yaşındaki kız çocuğu, erkek arkadaşı 14 yaşındaki Kacper S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayet, kız çocuğunun eve dönmemesi üzerine başlatılan aramalar sonucunda ortaya çıktı.

Kız çocuğunun akşam eve dönmemesi üzerine aile kızlarına telefonla ulaşmaya çalıştı, telefonun kapalı olması üzerine telaşa kapılan aile kızlarının daha önce hiç böyle davranmaması nedeniyle polise kayıp başvurusunda bulundu.

10’DAN FAZLA BIÇAK DARBESİ

Polis, kayıp kız çocuğunun Piekary Slaskie'de en son bir otobüs durağında birlikte görüldüğü 14 yaşındaki erkek arkadaşının bilgisine başvurdu.

14 yaşında çocuk, polise kız arkadaşının otobüse binerek kendisinden ayrıldığını söyledi, ancak derinleştirilen araştırmalar neticesinde görgü tanıkları ikiliyi otobüste birlikte gördüklerini bildirdi.

Polis, bunun üzerine çelişkili ifadeler verdiğini tespit ettiği Kacper S.'yi ertesi gün, 15 yaşına bastığı gün gözaltına aldı.

Kacper S. polis merkezinde yapılan sorgusunda Patrycja'yı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti ve ormanlık alanda kartonla örttüğü cesedin yeri gösterdi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede maktulün kalbi, karnı, bacağı dahil 10'dan fazla yerinden bıçaklandığı, boğazının kesildiği belirlendi.

YETİŞKİN GİBİ YARGILANABİLİR

Cinayet ile ilgili Patrycja P.'nin hamile olduğu, konuyu ailesine söylemeye hazırlandığı, Kacper S.'nin ise bu durumu kabullenemediği için işlendiği söylentileri çıkarken, maktulün annesi kızının hamile olup olmadığını bilmediğini, önümüzdeki hafta birlikte jinekoloğa gideceklerini söyledi.

Nitekim savcılık emriyle yapılan otopside Patrycja P.'nin hamile olduğu belirlendi.

Cinayet ülke genelinde yankı uyandırırken, 13 yaşındaki küçük kız ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cinayet esnasında 14 yaşında olan Kacper S., 3 aylığına çocuk tutukevine konuldu. Şu an 15 yaşında olan katil zanlısının tutukevinin ardından yerleştirileceği ıslahevinden 21 yaşında çıkacağı belirtilirken, mahkeme heyeti yargılama sürecinde cinayet esnasında 14 yaşında olan zanlıya yönelik suçlamayı değiştirip bir yetişkin gibi yargılanmasını talep edebilir.