Buz tabakasının kırılması sonucu göle düşen 15 geyik itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, 13 geyik ise öldü.

Polonya'nın kuzeybatısındaki Scinne kasabası yakınlarındaki bir geyik sürüsü kaçak avcıların kurbanı oldu.

Geyikleri boynuzları için avlamak isteyen kişiler, hayvanların dikkatini dağıtmak amacıyla fişek ateşledi.

KAÇIŞAN GEYİKLER GÖLE DÜŞTÜ

Fişeklerin yol açtığı yüksek sesten korkan geyik sürüsü bulundukları ormandan çıkarak yakındaki buz tutmuş Insko Gölü’ne kaçtı.

Gölün üzerindeki buz tabakası korku içinde kaçan hayvanların ağırlığına dayanamayarak kırılınca, geyik sürüsü göle düştü.

Polonya'da avcılardan kaçan geyikler göle düştü VİDEO

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YARDIMLARINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

Dondurucu soğukta hayvanların çırpınışı gören kişiler hemen görevlilere haber verirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri geyikleri kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Ekipler, birbirlerinden farklı uzaklıklarda 3 grup halinde göle düşen geyikleri ilk olarak kıyıya yakın olan gruptakileri tek tek kıyıya çıkardı. Kıyıya 120 metre uzaklıkta bulunan ikinci gruba buzları kırarak ulaşan ekipler, bu gruptaki geyikleri de kurtarmasının ardından son gruptaki geyiklere yöneldi.

13 GEYİK ÖLDÜ

Ekipler, kıyıdan 250 metre uzaklıktaki son gruptaki geyikleri de kıyıya çıkarırken, 5 geyiğin donarak, 8 geyiğin ise boğularak öldüğünü tespit etti. Ekipler, 15 geyiği sağ kurtardı.

SUÇ DUYURUSU

Szczecin Glowacz Avcılık Kulübü tarafından yapılan açıklamada, geyiklerin kaçak avcılar tarafından korkutuldukları için göle koştukları, bu üzücü olaya sebep olan kişilererin tespit edildiğini, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.