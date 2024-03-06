Polonya'da çiftçilerden gösteri: Polisle çatıştılar Çiftçiler, mevcut politikaların tarımı öldürdüğünü söyledi. Polis müdahalesine havai fişek ve sis bombasıyla karşılık verdiler.

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AA & Ensonhaber

Polonya'da çiftçiler, tarım politikalarına tepkilerini dile getirmek için sokaklara çıktı.

Avrupa genelinde çiftçilerin eylemleri devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat ve Ukrayna'dan tahıl ithalatına itirazlar dile getiriliyor.

Tarım sektörünün Polonyalı çalışanları, başkent Varşova'da bulunan Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın ofisinin önünde gösteri yaptı.

Ukrayna sınırının kapatılmasını istediler

Çiftçiler, Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını durdurmak için Polonya-Ukrayna sınırının kapatılmasını talep etti.

'Avrupa'da tarımı öldürüyorlar' tepkisi

Ayrıca, AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikaların Avrupa'da tarımı öldürdüğü savunuldu. Polonya'nın AB'nin Yeşil Mutabakat" programından çekilmesi istendi.

Ellerinde pankartlarla sokakları dolduran çiftçiler, mevcut uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

Polisle çatıştılar

Çiftçiler ile polis karşı karşıya geldi. Zaman zaman çatışma yaşanırken, polisin müdahalesi kameralara yansıdı.

Protesto kapsamında, traktörleriyle başkente giden otoyolları kapatan Polonyalı çiftçiler, polis müdahalesine havai fişek ve sis bombası ile karşılık verdi. Ülkede 27 Şubat'ta da protesto düzenlenmişti.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Çiftçiler, ayrıca, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.