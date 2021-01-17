Polonya’da dondurucu soğukta suya girdiler

Krakow kentinde sular altında kalan bir kireç taşı madeninde bir araya gelen "kış yüzücüleri", dondurucu soğuğa aldırmadan suya girip, spor yaptı.

Polonya’da gündüz hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşüyor…

Öyle ki soğuk hava her yıl onlarca kişinin hayatına mal oluyor. Koronavirüs salgını çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle çoğu yerin kapalı olduğu Polonya'da yılın en soğuk haftası yaşanıyor.

KIŞ YÜZÜCÜLERİ SPOR YAPIYOR

Zor yaşam şartları Polonyalıları zorlarken, bunu fırsata çeviren de oluyor.

Krakow kentinde sular altında kalan bir kireç taşı madeninde bir araya gelen "kış yüzücüleri", dondurucu soğukta suya giriyor.

SOĞUK HAVA DURDURMUYOR

Spor salonlarının kapalı olması bile yüzücüleri durdurmuyor.

Bikinili ve mayolu sporcular, buz gibi sularda vücutlarını diri tutmaya çalışıyor.