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    Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü

    Varşova'da halk, geçen hafta anayasa mahkemesinin aldığı kürtaj yasağına tepki göstermek için sokağa döküldü.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 12:09
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 12:42
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    Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü

    Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkede gerçekleştirilen kusurlu doğumlardaki artış nedeniyle yapılan kürtajların anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

    BİNLERCESİ PROTESTO ETTİ

    Karara karşı çıkan binlerce Polonyalı protesto için başkent Varşova'da sokaklara döküldü.

    Protestocular, "Kürtaj yasağına hayır" sloganları attı.

    HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

    Öte yandan Polonya hükümeti ülkede artan koronavirüs vakaları sebebiyle sosyal mesafenin göz ardı edildiği protestoları düzenleyenlere karşı, hukuki işlem yapılacağını açıkladı.

    Polonya'da kürtaj yasağı protesto edildi İZLE

    Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü #1

    Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü #2

    Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü #3

    Polonya’da kürtaj eylemi: Binlerce kişi sokağa döküldü #4

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