Polonya'da Meryem Ana'yı LGBTİ sembolüyle tasvir ettiler

LGBT bayraklı Meryem Ana posterleri hazırlayarak ülkenin duvarlarına yapıştıran 3 kadın, ülkede tepkilere sebep oldu.

Polonyalı aktivistler, Çestohova kentindeki Jasna Góra Manastırı'nda bulunan Meryem Ana simgesini, LGBTİ topluluğunu temsil eden gökkuşağı çemberiyle tasvir etti.

Söz konusu tasvir, LGBTİ+ bireylerin "günah" olarak tanımlanmasına ve toplumdan dışlanmasına tepki olarak hazırlandı.

Meryem Ana'nın bu şekilde kullanılması ise Katolik Kilisesi yetkililerinin tepkisini çekti.

DUVARLARA YAPIŞTIRDILAR

Plock kentindeki kadınlar, görseli içeren poster ve etiketleri "LGBTİ+ bireylerin toplumdan dışlanmasına" karşı duvarlara yapıştırdı.

Aktivist Elzbieta Podlesna, "Cinsel yönelim günah ya da suç değildir. Meryem Ana bu bireyleri Kilise'den ve diğerlerini kınamakta beis görmeyen rahiplerden korur." ifadelerine yer verdi.

"KOMÜNİZMDEN DAHA YIKICI BİR İDEOLOJİ"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise LGBTİ+ hakları savunuculuğunun, 'Komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji' olduğunu söyledi.