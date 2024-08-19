Polonya'da pilotu bayılan uçak acil iniş yaptı Varşova-Larnaka seferini yapan Wizzair'e ait 225 yolcunun bulunduğu uçak, pilotun bayılmasının ardından Varşova Chopin Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İHA

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta, pilot baygınlık geçirdi.

Wizzair firmasına bağlı 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun bayılmasının ardından diğer pilot durumu derhal kuleye bildirirken, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verildi.

SORUNSUZ ŞEKİLDE İNDİ

Pilot, yerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

İnişin ardından yolcu uçağının bayılan pilotu, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bir başka uçakla Larnaka'ya gönderilecek olan yolcuların bekleyişi ise sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)