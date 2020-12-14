Polonya'da sıkılaştırılan kürtaj yasasına tepki

Avrupa ülkesinde protestocular, kürtaj yasasına tepki için yürüdü.

Polonya'nın başkenti Varşova ve ülkenin çeşitli şehirleri, binlerce kişinin katıldığı gösteriye sahne oldu.

Gösteriler, 1993 yılından beri yürürlükte olan kürtaj yasasının sıkılaştırılması kararının ardından yaşandı.

KÜRTAJ YASASI KARŞITI PROTESTO

Geçen ekim ayında Polonya Anayasa Mahkemesi, fetüste ciddi kusur olması durumunda kürtaja izin veren kanunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Pazar günü düzenlenen protestolar, "sıkıyönetim baskısı"nın yıldönümüne denk geldi. Ellerinde Polonya ve Avrupa Birliği bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgürlük için yürüyoruz", "Her şey için yürüyoruz" şeklinde sloganlar attı.

GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE

Göstericilerin yürüyüşü, Hukuk ve Adalet (PiS) Partisi'nin Başkanı Jaroslaw Kaczynski'nin evine kadar devam etti.

Kalabalığa dağılma çağrısı yapan güvenlik güçleri, göstericilere müdahale ederek farklı bir güzergahtan ilerlemelerini istedi.