Euro
9.552
0.51%
Dolar
7.8661
0.31%
Altın
463.69
-0.02%
Borsa
1.371
0%
Bitcoin
150.473
1.04%
EXEN Coin
10.78
3.05%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Polonya'da sıkılaştırılan kürtaj yasasına tepki

    Avrupa ülkesinde protestocular, kürtaj yasasına tepki için yürüdü.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 09:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Polonya'da sıkılaştırılan kürtaj yasasına tepki

    Polonya'nın başkenti Varşova ve ülkenin çeşitli şehirleri, binlerce kişinin katıldığı gösteriye sahne oldu.

    Gösteriler, 1993 yılından beri yürürlükte olan kürtaj yasasının sıkılaştırılması kararının ardından yaşandı.

    KÜRTAJ YASASI KARŞITI PROTESTO

    Geçen ekim ayında Polonya Anayasa Mahkemesi, fetüste ciddi kusur olması durumunda kürtaja izin veren kanunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

    Pazar günü düzenlenen protestolar, "sıkıyönetim baskısı"nın yıldönümüne denk geldi. Ellerinde Polonya ve Avrupa Birliği bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgürlük için yürüyoruz", "Her şey için yürüyoruz" şeklinde sloganlar attı.

    Polonya da sıkılaştırılan kürtaj yasasına tepki #1

    GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE

    Göstericilerin yürüyüşü, Hukuk ve Adalet (PiS) Partisi'nin Başkanı Jaroslaw Kaczynski'nin evine kadar devam etti.

    Kalabalığa dağılma çağrısı yapan güvenlik güçleri, göstericilere müdahale ederek farklı bir güzergahtan ilerlemelerini istedi.

    Polonya da sıkılaştırılan kürtaj yasasına tepki #2

    Polonya da sıkılaştırılan kürtaj yasasına tepki #3

    Polonya da sıkılaştırılan kürtaj yasasına tepki #4

    Polonya da sıkılaştırılan kürtaj yasasına tepki #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir