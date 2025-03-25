Polonya, Ocak 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşından kaynaklanan yasa dışı göçü engellemek için Belarus sınırına bariyer inşa etmeye başladı.
Bariyerler, yüksekliği 5,5 metre olan üzeri tel örgüyle kaplandı.
DEMİR BARİYERLERİ KESTİLER
Sınrıdaki 407 milyon dolara mal olan demir bariyerler 30 Haziran 2022'de tamamlandı.
Bir grup düzensiz göçmen, Belarus sınırındaki demir bariyerleri keserek ülkeye yasa dışı yoldan girmeye çalıştı.
SINIR MUHAFIZLARI SINIRDAN GEÇMELERİNİ ENGELLEDİ
Polonya sınır muhafızları, göçmenleri yakalayarak sınırdan geçmelerine engel olurken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Video, Polonya sınır muhafızları tarafından yayınlanırken, görüntülerde demir bariyerleri keserek sınırı geçen göçmenlere güvenlik görevlilerinin müdahalesi görüldü.
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