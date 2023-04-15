Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi Polonya'nın Türkiye'den sipariş ettiği Bayraktar TB2 SİHA'nın ikinci partisi Polonya ordusuna gönderildi.

İHA

Türkiye'den yurt dışına Bayraktar TB2 ihracatı sürüyor.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA'ların ikinci partisinin Polonya ordusuna teslim edildiğini duyurdu.

Bakan Blaszczak ayrıca Ekim ayında ilk parti teslimatı yapılan Bayraktar TB2 SİHA'ların ise Miroslawiec kasabasındaki 12. İnsansız Hava Araçları Üssü'nde yapılan testleri başarıyla geçtiğini belirtti.

Satın alan ilk NATO ülkesi

Mayıs 2021'de Türkiye ile imzaladığı anlaşmayla 270 milyon dolara her birinde 6 adet SİHA bulunan 4 setlik TB2 SİHA alımı yaptı.

Mobil kontrol istasyonları, simülatörler, yedek parça stoku, lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C füzeleri, eğitim ve lojistik desteğini de içeren anlaşmayla Polonya, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu.

İlk teslimatı Ekim 2022'de gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların tümünün teslimatının ise 2024 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.