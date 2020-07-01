Pompeo Rusya'yı suçladı: Taliban'a silah satıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'yı Afganistan'da Taliban'a küçük çapta silah satışı yapmakla suçladı.

Mike Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Afganistan'da Taliban'a küçük çapta silah satışı yaptığını öne sürdü.

Bakan Pompeo, Rusya'ya 10 yıldan uzun bir süredir Afganistan'da Amerikalıları riske atan küçük çaplı silahları satmayı "durdurmasını" ifade etti.

Pompeo, Rusya'nın ABD'nin Afganistan'daki çıkarlarına aykırı davranışlarda bulunduğunu belirtti.





RUSYA'NIN G7'YE DAVET EDİLMESİ TRUMP'A BAĞLI

Pompeo, Rusya ile son zamanlarda istihbarat üzerinde yaşanan gerilimler devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G7 zirvesine davet edilip edilmemesinin tamamen Başkan Donald Trump'a bağlı olduğunu ifade etti.

Pompeo Rusya'nın gruptayken sorunlara neden olduğunu, hala risk sunduğunu ve daha sık anlaşmalar yapmanın önemli olduğunu dile getirdi.

RUSYA AMERİKAN ASKERLERİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın Afganistan'daki ABD servis üyelerini öldürmek için Taliban destekli savaşçılara ödül teklif ettiği iddialarının Amerikan askerlerini riske attığını belirtti.

Pompeo, Rusya’nın Taliban güçlerine para ödediği iddiaları ile ilgili istihbarat bilgileri olduğuna dair medyada yer alan haberleri doğrulamadı ve konunun medya önünde konuşulmayacak kadar hassas olduğunu belirtti.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat raporlarından haberi olup olmadığını konusunda da herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.





YILLARDIR TALİBAN'I DESTEKLİYORLARDI

Rusya Afganistan'ı işgal ettikten sonra bölgede Taliban'ı destekleyen ABD, 11 Eylül olaylarından olaylarından sonra El-Kaide'yi bahane ederek Afganistan'ı işgal etmişlerdi.

Bölgede yıllardır masum halka eziyet eden ABD, Rusya ile yakınlaşan Taliban'la anlaşma yolları arıyor.