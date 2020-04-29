ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye teşekkür etti

Bakan Pompeo, Amerikan halkının yardım için Türkiye'ye minnettar olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye tıbbi yardımı için teşekkür etti.

Pompeo, Ankara'nın koronavirüs ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımının, iki ülke arasındaki dostluğun ve ortaklığın bir simgesi olduğunu ifade etti.

Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağının başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indiği anlarda çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

"DESTEĞİNİZ İÇİN SİZE MİNNETTAR"

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Pompeo, "Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde koronavirüs ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİ ABD'YE UZANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne inmişti.

500 BİN MASKE, 400 BİN ÖNLÜK

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirilmişti.

1 MİLYONDAN FAZLA VAKA

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de 1 milyondan fazla kişiye koronavirüs teşhisi konulurken, 57 binden fazla kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.