Pompeo, Veliaht Prens Muhammed bin Zayid ile görüştü

Pompeo, Veliaht Prens Muhammed bin Zayid ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinde yaklaşan başkanlık değişimi öncesi başladığı yurt dışı gezileri kapsamında Abu Dabi'ye geldi.

Pompeo burada, Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME KONUSU ELE ALINDI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pompeo ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayid, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında varılan anlaşma doğrultusunda ilişkilerin normalleşmesi, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkileri ele aldı.

İran'ın bölgedeki faaliyetleri, Çin'in etkisi ve Yemen'e barış ve istikrar getirecek siyasi çözümü de görüşen Pompeo ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayid, Libya'da 23 Ekim'de varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve tüm tarafların BM denetimindeki siyasi süreci desteklemesi gerektiği konusunda uzlaştı.

Pompeo ayrıca Körfez'de birliğinin önemini vurguladı ve koronavirüs salgınıyla mücadelede birlikte çalışmaya devam etmenin yollarını görüştü.