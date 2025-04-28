Portekiz Başbakanı Montenegro: Elektrik kesintisi birkaç saat içinde düzelebilir

AA

Avrupa'da enerji krizi dünya kamuoyunda geniş yer edindi..

İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İspanya Başbakanı Sanchez'in ardından bir açıklama da Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'dan geldi.

BBC'nin haberine göre Montenegro, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE PORTEKİZ'DE ELEKTRİĞİN YENİDEN SAĞLANMASINI BEKLİYORUZ"

Montenegro, "Birkaç saat içinde Portekiz'de halka elektriğin yeniden sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

SİBER SALDIRIYA DAİR HİÇBİR GÖSTERGE YOK

Portekiz ve İspanya'yı etkileyen elektrik kesintisinin arkasında siber saldırının olduğuna dair "hiçbir gösterge" bulunmadığını dile getiren Montenegro, kesintisinin nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Montenegro, sorunun Portekiz'den kaynaklanmadığına dikkati çekti.

REN: BİR HAFTA SÜREBİLİR

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını ve ülkede tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurmuştu.