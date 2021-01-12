Portekiz Cumhurbaşkanı, koronaya yakalandı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Portekiz Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı De Sousa'nın 10 Ocak'taki koronavirüs testinin ve 11 Ocak sabahı yapılan hızlı antijen testinin negatif çıkmasına rağmen akşam saatlerinde yapılan PCR testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

BELİRTİ GÖRÜLMEDİ

Açıklamada, 72 yaşındaki De Sousa'nın vücudunda koronavirüs salgınıyla ilgili şu ana kadar hiçbir belirti görülmediği ancak Cumhurbaşkanlığı konutunda karantinada olacağı ve epidemiyolojik verilerin sonuçlarının inceleneceği belirtildi.

De Sousa, 4 Ocak'ta görüştüğü danışmanlarından birinde 6 Ocak'ta koronavirüs tespit edilmesinin ardından yarım günlüğüne karantinada kalmış, yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından, doktorların tavsiyesiyle resmi programına devam etmişti.

Portekiz'de 24 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan De Sousa, anketlere göre favori gösteriliyor.