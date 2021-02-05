Portekiz: Frontex, Akdeniz'de mültecilere yapılan yasa dışı muamele için toplanacak

Portekiz: Frontex, Akdeniz'de mültecilere yapılan yasa dışı muamele için toplanacak

Akdeniz'de düzensiz göçmenlere yasa dışı muamele yapıldığı iddiaları üzerine, Avrupa Birliği Sahil Güvenliği ve Sınır Ajansı toplanacağı belirtildi.

Avrupa Birliği Sahil Güvenliği ve Sınır Ajansı (Frontex), Akdeniz'deki düzensiz göçmenlere karşı yasa dışı muamelelere göz yumduğu iddiası ile gündeme geldi.

AB dönem başkanlığını yürüten Portekiz, iddialar üzerine Frontex yönetiminin toplanacağını duyurdu.

HEDEFLER GARANTİ EDİLMELİ

Portekiz İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinin dün yapılan oturumunda konuşma yaptı.

Frontex'in hedeflerine ulaşmasının garanti edilmesi gerektiğine değinen Cabrita, bu nedenle yönetimin toplanacağını söyledi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ESASTIR

Cabrita, "Sınırlarımızı savunmak için ortak bir güç oluşturmaya yönelik kararlar alıyoruz. Bu nedenle Frontex'in temel haklar konusunda hukukun üstünlüğü kurallarına uygun hareket etmesi esastır." diye konuştu.

TOPLANMA MART AYINDAN ÖNCE

Açıklamalarında Frontex'in organizasyon yapısının tamamlanması ve performansıyla ilgili inceleme mekanizmalarının kurulması gerektiğini vurgulayan Bakan, Frontex yönetiminin Mart ayında yapılması öngörülen AB Adalet ve İçişleri Konsey Toplantısı'ndan önce toplanacağı bilgisini paylaştı.

GÖÇMENLER TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Bazı sivil toplum kuruluşlarının araştırmalarında Frontex, deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenlerin, Yunanistan tarafından yasa dışı şekilde Türkiye'ye gönderilmesine göz yummakla suçlanmıştı.