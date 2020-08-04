Portland'daki protestolar 'yasa dışı' ilan edildi

Polis, gerilimin arttığı ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili kararını açıkladı.

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Gösterilerin adreslerinden biri, Oregon eyaletine bağlı Portland kenti oldu.

Protestolar sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Bölgede konuşlandırılan güvenlik güçleri, göstericilere müdahalede bulundu.

PORTLAND'DA TANSİYON YÜKSELDİ

Portland Emniyet Bürosu'ndan yapılan açıklamada, hafta sonunda düzenlenen gösterilerde, il polis merkezi ile Multnomah ilçesi şerif ofisine yürümek isteyen bazı protestocu grupların kendilerini engellemek isteyen polislere cam şişeler fırlattığı, bir polis memurunun başından yaralandığı belirtildi.

PROTESTO "YASA DIŞI" İLAN EDİLDİ

Olayın ardından protestonun "yasa dışı" ilan edildiğini duyuran polis, göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı.

Olaylarda iki protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

TRUMP, GÜVENLİK GÜÇLERİNİ BÖLGEYE GÖNDERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Portland'daki kitlesel protestolar nedeniyle kente federal güvenlik güçleri sevk etti.

Federal güvenlik güçlerinin kimlik ibraz etmeden göstericileri sivil araçlarla gözaltına alması, ülke genelinde tepkilere neden oldu.

Gerginliğin hala devam ettiği kentte, geçen haftadan beri federal güvenlik güçleri ile protestocular arasında süren çatışmalarda, polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

GÜÇ KULLANIMINA SORUŞTURMA

Olaylarda 28 kişi, "polise saldırma, kundakçılık ve mülkiyete zarar verme" gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

Federal güvenlik güçleri hakkında süren tartışmalar üzerine geçen hafta, ABD Adalet Bakanlığı Bağımsız Denetleme Kurumu'nun, Portland ve başkent Washington DC'deki güç kullanımı konusunda soruşturma kararı aldığı bildirildi.