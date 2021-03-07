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    Prag'da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi

    Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, koronavirüs önlemlerini protesto eden grup, polisle çatıştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.03.2021 - 20:34
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 21:09
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    Prag'da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi

    Prag'ın en turistik yerlerinden biri olan Eski Şehir Meydanı bugün protestocular ile polis arasında sert çatışmalara sahne oldu.Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #1

    KORONAVİRÜS KISITLAMALARI PROTESTO EDİLDİ

    Çek Cumhuriyeti'nin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirdiği kısıtlamalar protesto edildi. Hükümeti eleştiren göstericiler, polisin sert müdahalesine maruz kaldı.

    Prag'da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi VİDEO

    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #2

    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #3

    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #4

    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #5

    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #6

    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #7

    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #8

    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #9

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    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #11

    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #12

    Prag da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi #13

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