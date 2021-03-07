Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, koronavirüs önlemlerini protesto eden grup, polisle çatıştı.

Prag'ın en turistik yerlerinden biri olan Eski Şehir Meydanı bugün protestocular ile polis arasında sert çatışmalara sahne oldu.

KORONAVİRÜS KISITLAMALARI PROTESTO EDİLDİ

Çek Cumhuriyeti'nin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirdiği kısıtlamalar protesto edildi. Hükümeti eleştiren göstericiler, polisin sert müdahalesine maruz kaldı.

Prag'da hükümetin koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi VİDEO