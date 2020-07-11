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- Prens Charles'a selam veren kişi yere yığıldı
Prens Charles'a selam veren kişi yere yığıldı
Galler Prensi ile konuşan bir personel, bir anda bayılarak yere düştü.
- Haber Merkezi
- 11.07.2020 - 09:33
Galler Prensi Charles, eşi Camilla ile İngiltere'nin Bristol kentindeki Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti.
Prens Charles, koronavirüs salgını döneminde süpermarkette çalışan personele teşekkürlerini iletti.
Ziyaret sırasında panik anları yaşandı. Charles ile görüşen görevlilerden biri, kısa süre sonra yere yığıldı.
PRENS İLE KONUŞURKEN BAYILDI
Charles, o anda ne olduğunu anlayamadı. Kafasını kaldırıma vurmaktan son anda kurtulan çalışan, daha sonra ayağa kalkıp Prens ile konuşmaya devam etti.
Prens Charles'a selam veren kişi yere yığıldı VİDEO