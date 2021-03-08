Prens Harry ve Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar

Dünyanın merakla beklediği röportaj yayınlandı. Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet ailesi ile ilgili tüm bilinmeyenleri gözler önüne sererken, ayrılık ve intihar kararı röportaja damga vurdu.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajı ekrana geldi.

Süresi 90 dakikadan iki saate çıkarılan röportajda çift, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıklarının perde arkasından ikinci bebeklerinin cinsiyetine kadar tüm bilinmeyenleri bir bir anlattı.

Çift, milyonlarca kişinin izlediği düğün töreninden üç gün önce gizlice evlendiklerini de ilk kez açıkladı.

İşte o röportajdan öne çıkanlar:

'KATE BENİ AĞLATTI'

Meghan Markle, yıllardır kamuoyunu meşgul eden ve basının gündeminden inmeyen "ağlama" olayıyla ilgili de konuştu.

Daha önce basına yansıyan iddialara göre Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi, provalar sırasında Markle, Prenses Charlotte'un nedime kıyafeti nedeniyle sorun çıkarmış ve bu da Prens William'ın karısı Kate Middleton'ı ağlatmıştı…

Ancak, Meghan Markle'ın anlattıklarına göre tam tersi gerçekleşti.

Düğün öncesi gergin bir haftaydı ve provalar sırasında Kate, Meghan Markle'ın ağlamasına neden olmuştu. Markle, “Ama Kate'i affettim. Bana çiçekler ve bir özür notu gönderdi.” dedi.

Markle, bu olayın dünya basınına tam tersi bir şekilde yani kendisinin Kate'i ağlattığı şeklinde yansımasının da kendisini çok şaşırttığını belirtti.

5 AYLIK HAMİLEYKEN İNTİHARI DÜŞÜNDÜ

İkinci bebeğine hamile olan Meghan Markle, röportaj sırasında konuşurken sık sık karnına sarıldı.

Bu arada Prens Harry ile ikinci bebeklerinin kız olacağını da açıkladı.

Röportajın bu kısmında oğlu Prens Archie'ye hamileliğinin beşinci ayında kendini öldürmeyi düşündüğünü söyleyen gözyaşlarını tutamayan Markle "O dönemde Harry'yi de artık yaşamak istemediğimi söyleyerek uyardım." dedi.

Markle, "Hayatımı sona erdirmenin herkes için daha iyi olacağını düşünüyordum. Eğer bunu söylemeseydim yapacağımı da biliyordum. Artık daha fazla yaşamak istemiyordum." diye konuştu.

Daha önce hiç böyle hissetmediğini anlatan Markle "Bir yerlere gitmeye ihtiyacım vardı." diye ekledi.

'BEBEK KOYU TENLİ OLUR DİYE PRENS UNVANI VERMEDİLER'

Markle, Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını da ileri sürdü.

Markle "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." dedi.

Ten renginin koyu olabileceğinden endişe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanı vermeyi reddettiğini dile getiren Markle, bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi üyesi tarafından söylendiğini belirtti.

Markle, onun kim olduğunu zarar vermemek için açıklamadı.

AYRILIĞI DÜĞÜNDEN ALTI AY SONRA DÜŞÜNMEYE BAŞLADILAR

Prens Harry ile Meghan Markle, röportaj sırasında aileden ayrılmayı 2018 Mayıs ayındaki düğünlerinden altı ay sonra planlamaya başladıklarını söylediler.

Markle, Kensington Sarayı'ndaki yaşamı bugün milyonlarca insanın koronavirüs pandemisi nedeniyle sürdürdüğü kısıtlı yaşam ile karşılaştırdı.

2020'DE AİLEYLE FİNANSAL BAĞLAR KESİLDİ

Prens Harry, 2020'nin başlarında İngiliz kraliyet ailesinin kendileriyle olan finansal bağlarını kestiklerini söyledi.

Bunun üzerine de Netflix ve Spotify ile milyon dolarlık anlaşmalar imzalamak zorunda kaldıklarını anlattı.

Prens, annesi Prenses Diana'dan kalan mirasa güvendiklerini de aktardı.

Prens Harry, Winfrey'in sorusu üzerine babası Prens Charles ile iletişim halinde olduklarını söyleyerek, “Onu her zaman sevdim. İlişkimizin iyileşmesini sağlamayı da önceliklerimden biri olarak tutmayı sürdüreceğim." dedi.

TÖRENDEN 3 GÜN ÖNCE EVLENDİLER

Prens Harry ile Meghan Markle, düğünleriyle ilgili çarpıcı bir gerçeği daha gözler önüne serdi.

Çift, tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği gösterişli düğünden üç gün önce gizlice evlendiklerini söyledi.

Meghan Markle düğünden üç gün önce Harry'ye başpiskoposu aramasını ve kendileri için özel bir seremoni hazırlamasını söylemesini istedi. Bunun üzerine çift kraliyet düğününden üç gün öne Canterbury Başpiskoposu tarafından evlendirildi.

Törende hiç konuk yoktu. Markle, Kraliyet düğününü ise "gösteri” olarak nitelendirdi ve "o bizim günümüz değildi" diye konuştu.

'ARTIK YOLLARIMIZ FARKLI'

Prens, babası Prens Charles'ın, Markle ve Archie ile birlikte Kanada'ya gittikten sonra kendisiyle görüşmeyi reddettiğini de sözlerine ekledi.

Harry, ağabeyi William'ı sevdiğini ve yıllar içinde birçok deneyim paylaştıklarını söyledi ancak artık ikisinin farklı yollarda olduğunun altını çizdi.

MEGHAN'IN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Çift, Los Angeles'a taşınmayı "mutlu son" olarak nitelendirdi ancak Markle pşimanlığını paylaştı.

Markle "Ama beni pişmanlığım, bana korunacağımı söyleyen İngiliz kraliyet ailesine güvenmekti." dedi.

'BABAM VE AĞABEYİM GİBİ KAPANA KISILMIŞTIM'

Prens Harry, Meghan Markle ile tanışmadan önce monarşi sistemi içinde "kapana kıstırılmış" olduğunu dile getirdi.

Harry, babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William'ın da aynı durumda olduğundan söz etti. Harry "Çıkış yolu görmüyordum. Kapana kısılmıştım ve bunu bilmiyordum." dedi.

'BENİM HAKKIMDA YALAN SÖYLEDİLER'

Meghan Markle, röportajda İngiliz kraliyet ailesi üyelerine yönelik eleştiriler sıralamayı sürdürdü.

Markle, Buckingham Sarayı'nın, diğer aile üyelerini korumak için kendisi hakkında yalan söylediğini ileri sürdü.

'SESSİZ KALMAYI REDDEDİYORUZ'

Tıpkı birçok kişi ve hatta Kraliçe'nin kendisi gibi "şirket" diye tanımladığı aileyi, kendisi ve Prens Harry hakkında yalanlar yaymakla suçlayan Markle, Saray tarafından susturulduklarını da iddia etti.

Markle, artık sessiz kalmayı reddettiklerini sözlerini ekledi.