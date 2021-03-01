Prens Philip, başka hastaneye nakledildi

Edinburgh Dükü Philip'in enfeksiyon tedavisi başka bir hastanede sürdürülecek.

Enfeksiyon tedavisi gören İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavisine başka bir hastanede devam edilmesine karar verildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Edinburgh Dükü, bugün Kral 7. Edward Hastanesinden St Bartholomew's Hastanesine nakledildi. Doktorlar, enfeksiyon tedavisine burada devam edecek." ifadesine yer verildi.

TEDAVİYE YANIT VERDİ

Doktorların, Prens Philip'in önceden var olan kalp rahatsızlığına ilişkin testler yapacağı da belirtilen açıklamada, Dük'ün tedaviye yanıt verdiği ancak en azından hafta sonuna kadar hastanede kalmasının beklendiği aktarıldı.

İngiliz basını, kaldığı Windsor Kalesi'nden Kral 7. Edward Hastanesi'ne arabayla giden Prens Philip'in yeni hastaneye ambulansla götürüldüğünü yazdı.

İKİ HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kendisini iyi hissetmediği kaydedilen Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti.

Rahatsızlığının koronavirüsle ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı duyurulmuştu.