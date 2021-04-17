Prens Philip'in cenaze töreninde kendi tasarladığı araba kullanılacak

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip için düzenlenecek cenaze törenine ilişkin hazırlıklar sürerken, cenazenin taşınacağı araç da belli oldu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ederken, Prens Philip için bugün gerçekleştirilecek cenaze törenine ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

Cenaze töreninin gerçekleştirileceği Windsor Kalesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda askeri personel görevlendirildi.

Yerel saatle 12.30'da başlayacak tören, koronavirüs önlemleri gereğince sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

30 KONUK KATILACAK

Yalnızca 30 konuğun katılacağı törende Kraliçe de davet edilen herkes gibi yüz maskesi takacak ve törende tek başına oturacak.

Törene katılacak konuklar arasında Kraliyet ailesinin yanı sıra Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in çocukları ve Philip'in Alman akrabalarından üç kişi bulunacak.

KENDİ CENAZE ARABASINI TASARLADI

Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabut, Windsor Kalesi'nin girişinden St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine doğru taşınacak.

Prens Philip'in seçtiği bir dizi askeri madalya şapelin içindeki sunakta görülecek ve törende 4 kişilik bir koro yer alacak.

Edinburgh Dükü, 82 yaşına bastığı 2003 yılında Land Rover ile birlikte kendi cenaze arabasını tasarlamaya başladı.

TEK BİR KABİN VAR, KAYIT PLAKASI YOK

İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet Donanması'nda görev yapan dük, orijinal Belize Green kaportasının birçok askeri Land Rover'da kullanılan bir renk olan 'Dark Bronze Green' olarak değiştirilmesini istedi.

Tabutun hareket etmesini engelleyen "durdurucular" veya "tıpalar" olarak bilinen gümüş metal pimler üzerindeki kauçuk tutamaklar da dahil olmak üzere, tabutunun duracağı açık üst arka bölümü de tasarladı.

2019'DA SON AYARLAMALARI YAPTI

Araçta aynı zamanda uyumlu yeşil tekerlek poyraları, siyah bir ön ızgara, tek bir kabin var ve kayıt plakası yok.

Defender, Land Rover'ın Solihull'daki fabrikasında yapıldı ve dük, modifikasyonları birkaç yıl boyunca denetledi.

98 yaşına bastığı 2019'da ise son ayarlamaları yaptı.