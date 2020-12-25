Euro
9.2463
0.04%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.59
0.27%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
184.582
3.77%
EXEN Coin
10.84
3.53%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C
    Prens Selman aşı yaptırdı

    Prens Selman aşı yaptırdı

    Suudi Veliaht Prens Selman basının karşısında koronavirüs aşısını vurdurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 21:57
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 22:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Suudi Arabistan’da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımına başlandı.

    AŞIYI YAPTIRDI

    Ülkede yöneticilerden Sağlık Bakanı Dr. Tawfiq Al Rabiah'dan sonra Veliaht Prens Muhammed bin Selman da aşısını vurdurdu.

    Basın mensuplarının karşısında aşı olan Selman, uzun zaman sonra ilk kez kefiyesiz görüntülendi. Selman'ın saçlarının oldukça seyreldiği görüldü.

    Prens Selman aşı yaptırdı VİDEO

    Prens Selman aşı yaptırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir