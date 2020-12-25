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Prens Selman aşı yaptırdı
Suudi Veliaht Prens Selman basının karşısında koronavirüs aşısını vurdurdu.
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 21:57
- Güncelleme : 25.12.2020 - 22:15
Suudi Arabistan’da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımına başlandı.
AŞIYI YAPTIRDI
Ülkede yöneticilerden Sağlık Bakanı Dr. Tawfiq Al Rabiah'dan sonra Veliaht Prens Muhammed bin Selman da aşısını vurdurdu.
Basın mensuplarının karşısında aşı olan Selman, uzun zaman sonra ilk kez kefiyesiz görüntülendi. Selman'ın saçlarının oldukça seyreldiği görüldü.
Prens Selman aşı yaptırdı VİDEO