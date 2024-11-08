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Haber Merkezi

Kate Middleton, tüm yıl boyunca kanserle mücadele etti.

Prenses'in kansere yakalanması, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

Ancak Kate, geçirdiği tedavi sürecinin ardından kanseri yenmeyi başardı ve yeniden sahalara döndü.

KRALİYET TURU

Prenses'in sahalara dönmesi herkesi memnun ve mutlu ederken, eşi de yaşanılan zorlu sürece değindi.

Kemoterapi sürecini tamamlayan Kate Middleton, Cape Town'da iklim krizini ele alan Earthshot Ödülü’nü takdim etmek için dört günlük bir kraliyet turuna çıktı.

"İNANILMAZDI"

Çarşamba akşamı ödül töreninde eşi Kate'in sağlığına değinen Prens William, Prenses'in gerçekten iyi olduğunu doğruladı ve şöyle ekledi: