Kate Middleton, tüm yıl boyunca kanserle mücadele etti.
Prenses'in kansere yakalanması, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu.
Ancak Kate, geçirdiği tedavi sürecinin ardından kanseri yenmeyi başardı ve yeniden sahalara döndü.
KRALİYET TURU
Prenses'in sahalara dönmesi herkesi memnun ve mutlu ederken, eşi de yaşanılan zorlu sürece değindi.
Kemoterapi sürecini tamamlayan Kate Middleton, Cape Town'da iklim krizini ele alan Earthshot Ödülü’nü takdim etmek için dört günlük bir kraliyet turuna çıktı.
"İNANILMAZDI"
Çarşamba akşamı ödül töreninde eşi Kate'in sağlığına değinen Prens William, Prenses'in gerçekten iyi olduğunu doğruladı ve şöyle ekledi:
Umarım bu geceyi izliyordur ve bana tezahürat yapıyordur. Tüm yıl boyunca inanılmazdı ve bu gecenin başarılı geçmesini görmek isteyeceğini biliyorum.
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