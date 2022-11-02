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- Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
- Haber Merkezi
- 02.11.2022 - 15:59
- Güncelleme : 02.11.2022 - 16:01
Prenses Diana, 1997 yılında geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybetti.
Ölümünün üzerinden 25 yıl geçti, yine de Diana adından hep söz ettirdi.
Yaşanan yeni gelişme ise İngiltere’de büyük heyecan yarattı.
40 bin sterline satılacak
Prenses’in sol eli dökümünün, Colchester şehrinde Reeman Dansie adlı müzayede evinde satışa çıkarılacağı öğrenildi.
Dünya çapında tanınan heykeltıraş Oscar Nemon tarafından yapılan söz konusu el heykelinin, 40 bin sterlin civarında satılması bekleniyor.
Churchill’in sağ el heykeli de gidiyor
Winston Churchill’in sağ el heykeli de yine gelecek hafta aynı müzayede evinde satışa çıkarılacak.
Onun da 5 bin ili 7 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.
Müzayede evinin kraliyet uzmanı James Grinter, “Britanya’nın 20’nci yüzyılına damga vurmuş iki önemli ismin ellerini tutma hissi inanılmaz.” diye konuştu.
Arabası, bisikleti, mektupları ve 1 dilim pasta…
Prenses Diana’nın 3 yıl boyunca kullandığı Ford Escort marka arabası, bu yılın başında 650 bin sterline satılmıştı.
Diana’nın daha önce çocukluk bisikleti, aile dostu Roger Bramble’a yazdığı mektuplar, hatta Prens Charles ile 1981’deki düğünlerinde kesilen pastadan kalan bir dilim, açık artırmada alıcısını bulmuştu.