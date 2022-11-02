Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor

Prenses Diana’nın sol elinin gerçek şekline birebir uygulanan döküm heykel, gelecek hafta açık artırmada satılacak. Prenses’in eline 40 bin sterlin verilmesi bekleniyor.

Prenses Diana, 1997 yılında geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybetti.

Ölümünün üzerinden 25 yıl geçti, yine de Diana adından hep söz ettirdi.

Yaşanan yeni gelişme ise İngiltere’de büyük heyecan yarattı.

40 bin sterline satılacak

Prenses’in sol eli dökümünün, Colchester şehrinde Reeman Dansie adlı müzayede evinde satışa çıkarılacağı öğrenildi.

Dünya çapında tanınan heykeltıraş Oscar Nemon tarafından yapılan söz konusu el heykelinin, 40 bin sterlin civarında satılması bekleniyor.

Churchill’in sağ el heykeli de gidiyor

Winston Churchill’in sağ el heykeli de yine gelecek hafta aynı müzayede evinde satışa çıkarılacak.

Onun da 5 bin ili 7 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede evinin kraliyet uzmanı James Grinter, “Britanya’nın 20’nci yüzyılına damga vurmuş iki önemli ismin ellerini tutma hissi inanılmaz.” diye konuştu.

Arabası, bisikleti, mektupları ve 1 dilim pasta…

Prenses Diana’nın 3 yıl boyunca kullandığı Ford Escort marka arabası, bu yılın başında 650 bin sterline satılmıştı.

Diana’nın daha önce çocukluk bisikleti, aile dostu Roger Bramble’a yazdığı mektuplar, hatta Prens Charles ile 1981’deki düğünlerinde kesilen pastadan kalan bir dilim, açık artırmada alıcısını bulmuştu.