Princeton Üniversitesi öğretim üyelerinden Filistin'e destek: Açlık grevine katıldılar Akademisyenler, öğrencilerin başlattığı açlık grevindeki yerlerini aldı. Üniversiteden, İsrail ile ilişkiyi kesmesini istediler.

AA

ABD'de Princeton Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek için açlık grevi başlattı.

Öğretim üyeleri de 3 Mayıs'ta başlayan ve 8 gündür süren eyleme katıldı.

Söz konusu akademisyenler tarafından yapılan açıklamada, "bir günlük dayanışma orucu" ile eyleme katılım sağlandığı belirtildi.

Açlık grevinde müzakere talebi

Üniversite yönetiminden öğrenci ve fakülte temsilcileriyle müzakereler düzenlemesini talep ettiler.

Üniversiteye çağrı: İsrail'le ilişkiyi kes

Açıklamada, üniversite yönetimi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı "soykırımı" ve "Filistin topraklarındaki işgalini" durdurana kadar ülke ile ilişkisini kesmeye davet edildi.

Protestolara katıldıkları için disiplin cezası alan öğrenci, öğretim üyesi, personel ve topluluk üyelerine af sağlanması çağrısı yapıldı.

Üniversitenin Filistin için adaleti savunanlara yönelik "sindirme taktiklerinin" Princeton Üniversitesi'nde baskı ortamı yarattığının altı çizildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)