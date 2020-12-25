Dağlık Karabağ mağlubiyetinin ardından Ermenistan'da protestoların odağında olan Paşinyan, istifa edebileceğini söyledi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor.

Başkent Erivan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı rezidansının bulunduğu Bagramyan caddesi olmak üzere bazı merkez caddeleri trafiğe kapattı.

Protestolar sürerken Paşinyan istifa sinyali verdi VİDEO

"HAİN PAŞİNYAN"

Polis şehirde güvenlik tedbiri alsa da protestocular Erivan caddelerinde "Paşinyan istifa", "Hain Paşinyan", "Defol Paşinyan" sloganları atarak dolaşmaya devam etti.

Eylemleri engellemeye çalışan polis ile protestocular arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

Muhalefet akşam saatinde başlatılan eylemlere halkın katılması çağırısında bulundu.

"HALK İSTİYORSA İSTİFA EDERİM"

Ülke genelinde kendisine yönelik protestolar sürerken Paşinyan da sessizliğini bozdu.

Paşinyan, erken seçim çağrısı yaptı ve halkın istediği doğrultusunda görevinden ayrılmaya hazır oldugunu bildirdi

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.