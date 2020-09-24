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- Putin 2021 Nobel'e aday gösterildi
Putin 2021 Nobel'e aday gösterildi
- İHA
- 24.09.2020 - 14:36
- Güncelleme : 24.09.2020 - 14:36
Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ABD Başkanı Donald Trump'ı adaylığından sonra, gelecek sene için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aday gösterildi.
Rus yazar Sergey Komkov, Vladimir Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne adaylığı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Yazar Komkov gerçekleştirdiği basın toplantısında Nobel Komitesi’ne konuyla ilgili teklif gönderdiğini duyurarak, "Doküman 9 Eylül’de gönderildi ve 10 Eylül’de Oslo’daki Nobel Komitesine ulaştı" ifadelerini kullandı.
"ALIRSA HARİHA OLUR"
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinin iyi olacağını, ancak başarısızlığın kesinlikle sorun olarak görülmeyeceğini belirtti.
Peskov, "Bu ödül için kesinlikle farklı kişilerin aday gösterildiğini biliyorsunuz. Bunlar, ilgili teklifleri öne sürenlerin girişimleridir, bu durumda Rus yazarın. Adayları değerlendirmenin belirli bir prosedürü vardır. Böyle bir karar verilirse harika olacak, değilse sorun olmayacak. Başka bir şey söylemek zor" dedi.
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Putin, 2014 için de Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.