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- Putin, ABD ile aralarının kötü olduğunu belirtti
Putin, ABD ile aralarının kötü olduğunu belirtti
Vladimir Putin, ABD ile ikili ilişkilerinin halihazırda kötü olduğunu belirterek "Bozuk olanı bozamazsın" dedi.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 06:57
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonuna konuştu.
Televizyonda Putin'e, Rusya-ABD ilişkilerinin bozulup bozulmayacağı soruldu.
"BOZUK OLAN İLİŞKİLERİ ARTIK BOZAMAZSINIZ"
Devlet Başkanı Putin, "Bozuk olan ilişkileri artık bozamazsın. Zaten bozuk" ifadelerini kullandı.
BİDEN'I TEBRİK ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Rusya, 3 Kasım’da düzenlenen ABD seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden’ı şimdilik tebrik etmeyeceğini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in seçim galibiyeti nedeniyle Biden’ı tebrik etmesi için seçimlerin resmi sonuçlarını beklemenin doğru olacağını kaydetmişti.