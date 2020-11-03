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    Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.
    • AA
    • 03.11.2020 - 01:19
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    Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

    Kremlin’den yapılan açıklamada, “1 Kasım ve 2 Kasım günleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sırasıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri gerçekleşti. Görüşmelerde Dağlık Karabağ çatışmasına çözüm bulunması konusu etraflıca değerlendirildi” ifadeleri yer aldı.

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