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    Putin, Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da bir araya gelecek

    Dağlık Karabağ'a yönelik bir birleşme gerçekleştiren Purin, Aliyev ve Paşinyan, yarın Moskova'da görüşme yapacak.
    • AA
    • 10.01.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 13:51
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    Putin, Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da bir araya gelecek

    Dağlık Karabağ zaferiyle bölgedeki dengeleri değiştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ve Ermenistan ile görüşecek.

    Yarın Moskova'da gerçekleşecek olan zirvede, Putin, Aliyev ve Paşinyan yer alacak.

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