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- Putin, Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da bir araya gelecek
Putin, Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da bir araya gelecek
Dağlık Karabağ'a yönelik bir birleşme gerçekleştiren Purin, Aliyev ve Paşinyan, yarın Moskova'da görüşme yapacak.
- AA
- 10.01.2021 - 13:39
- Güncelleme : 10.01.2021 - 13:51
Dağlık Karabağ zaferiyle bölgedeki dengeleri değiştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ve Ermenistan ile görüşecek.
Yarın Moskova'da gerçekleşecek olan zirvede, Putin, Aliyev ve Paşinyan yer alacak.