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Putin, Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da bir araya gelecek

Putin, Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da bir araya gelecek

Dağlık Karabağ'a yönelik bir birleşme gerçekleştiren Purin, Aliyev ve Paşinyan, yarın Moskova'da görüşme yapacak.