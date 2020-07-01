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    Putin, anayasa değişikliğini oyladı

    Rusya'da halk, değişikliği onaylarsa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 6'şar yıldan iki dönem daha seçilebilecek.
    • AA
    • 01.07.2020 - 13:20
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    Putin, anayasa değişikliğini oyladı #1

    Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle 25 Haziran’da başlayan anayasa değişikliği halk oylamasında bugün oylama süreci sona erecek.

    Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın siyasi sistemini değiştirecek ve 2036’ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliği için halk oylamasına katıldı.

    PUTİN OY KULLANDI

    Putin, başkent Moskova’da Rusya Bilimler Akademisi binasında açılan "2151" numaralı sandıkta, Başbakan Mihail Mişustin de "1241" numaralı okulda 90 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

    Putin, anayasa değişikliğini oyladı #2

    "EKONOMİK KALKINMA İÇİN OY VERDİM"

    Mişustin, burada yaptığı açıklamada, "Bugün burada Rusya’nın geleceğini belirliyoruz. Ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınması, tarihinin, geleneklerinin ve değerlerinin korunması için oy verdim." ifadesini kullandı.

    YÜZDE 57 KATILIM

    Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 25 Haziran’dan bugün saat 12.00’ye kadar ülkede kayıtlı seçmenin yüzde 57,43’ünün oy kullandığını bildirdi.

    Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, oylama sisteminin seçmen için oldukça konforlu hale getirildiğini belirterek "Oylama sürecinde ciddi bir ihlal yaşanmadı." dedi.

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