Putin: Avrupa, kendi halkını Rusya'yla korkutuyor Pilotlarla sohbet eden Putin, Avrupa'ya saldıracaklarıyla ilgili iddianın saçmalık olduğunu söyledi. Rus lider, "Kendi halklarını korkutuyorlar. Avrupa'da yaşam standardı düşüyor." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Torjok kentinde askeri pilotlarla bir araya geldi.

Pilotlarla ayaküstü bir süre sohbet eden Putin, Avrupa'nın Rusya konusunda kendi halkını korkuttuğunu söyledi.

Putin, kıtada düşmekte olan hayat standartlarıyla ilgili gerçeklerin üzerinin, Avrupalı liderlerin Rusya'yı "tehdit" olarak göstermeye çalışmakla örtme çabasına giriştiğini belirtti.

"Korku salıyorlar"

Pilotlarla diyaloğu kameraya yansıyan Putin, "Ukrayna'dan sonra Avrupa'ya saldıracağımızı söylüyorlar. Saçmalıktan ibaret." dedi.

Bunun korkutma olduğunu belirten Putin, "Sırf kendi halklarındaki parayı almak için korku salıyorlar." ifadesini kullandı.

"Avrupa'da yaşam standardı düşüyor"

Avrupa'nın ekonomisinin "batmakta" olduğunu belirten Rus lider, şöyle devam etti: