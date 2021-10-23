Putin, Batı'nın çocuklara öğrettiği cinsiyetsizliğe sert eleştirilerde bulundu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ülkelerin çocuklara cinsiyetsizliğin normal olduğunu empoze etmesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün Soçi'deki toplantısında Batılı devletlerin cinsiyetsizliği normalleştirme ve LGBT propagandalarına sert eleştirilerde bulundu.

Özellikle sosyal medya ve eğlence platformlarında sık sık körüklenen cinsiyetsizlik akımlarına tepki gösteren Putin, bunun sorumlusunun Batılı ülkeler olduğunu ifade etti.

''İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ''

Batı toplumunda yaşayan gençlere ve çocuklara, cinsiyet değiştirmenin son derece normal olduğunun empoze edilmesinin korkunç olduğunu söyleyen Putin, bu düşünceyi çocuklara aşılayan zihniyetin hastalıklı olduğunu savundu.

Soçi'de yaptığı açıklamalarda Rus lider, ''Batı'nın çocuklara cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu empoze etmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

''BU GERÇEKTEN İĞRENÇ BİR ŞEY''

''Batı, küçük bir erkek çocuğuna, kıza dönüşmesinin son derece normal olduğunu söylüyor. Bu gerçekten iğrenç bir şey'' yorumunda bulunan Putin'in bu sözleri, büyük yankı uyandırdı.

Daha önce de Rusya'daki LGBT derneklerinin faaliyetlerine tepki göstermiş ve bu derneklerin eşcinsel evliliğin propaganda yapmalarını yasaklamıştı.