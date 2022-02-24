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    Putin, Donbas'a askeri harekat başlattı

    Putin, Donbas'a askeri harekat başlattı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını ilan etti.
    • AA
    • 24.02.2022 - 06:03
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 06:30
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti.

    Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.

    PUTİN, ÖZEL ASKERİ OPERASYON EMRİNİ VERDİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

    RUS ORDUSUNA AİT TANKLAR DONBAS'TA

    Bunun üzerine Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.

    Rus askeri konvoyu, Donbas yolunda görüntülendi VİDEO

    DONBAS'TA 2 BÜYÜK PATLAMA

    Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

    Harkov bölgesinde de büyük patlamaların olduğu kaydedildi.

    KİEV'DE DE PATLAMALAR

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.

    Putin, Donbas a askeri harekat başlattı #1

    Putin, Donbas a askeri harekat başlattı #2

    Putin, Donbas a askeri harekat başlattı #3


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