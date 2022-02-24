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- Putin, Donbas'a askeri harekat başlattı
Putin, Donbas'a askeri harekat başlattı
- AA
- 24.02.2022 - 06:03
- Güncelleme : 24.02.2022 - 06:30
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti.
Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.
PUTİN, ÖZEL ASKERİ OPERASYON EMRİNİ VERDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
RUS ORDUSUNA AİT TANKLAR DONBAS'TA
Bunun üzerine Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.
Rus askeri konvoyu, Donbas yolunda görüntülendi VİDEO
DONBAS'TA 2 BÜYÜK PATLAMA
Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.
Harkov bölgesinde de büyük patlamaların olduğu kaydedildi.
KİEV'DE DE PATLAMALAR
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.