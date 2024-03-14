Putin ile askeri üniformalı kadın arasındaki diyalog: Övgüler yağdırdı Rus lider Putin, askeri üniforma giyen Rodionova'ya "Birisi sana askeri üniformanın yakıştığını söyledi mi?" dedi. Rodionova, "Ateş etmek için acelem yok" karşılığını verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya gönüllü olarak hizmet eden Alexandra Rodionova'ya iltifat etti.

Kuzey Askeri Bölge için gönüllü olan Rodionova, 2020 Rusya Liderleri yarışmasının galibi olarak biliniyor.

Putin, askeri üniforma ile karşısına çıkan Rodionova'ya övgüler dizerken kameralara yansıdı.

Askeri üniforma övgüsü

Rus lider, "Birisi sana askeri üniformanın yakıştığını söyledi mi?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Rodionova, "İnanmayacaksınız ama hepsi bu. Ateş etmek için acelem yok." şeklinde karşılık verdi. Putin ise "Bence de öyle." diye ekledi.

Putin'in övgüsünü aldı

Rodionova ayrıca, Putin'e Moskova'da iki oğlunun olduğunu söyleyerek en büyüğünün enstitüde okuduğunu, en küçüğünün ilkokula gittiğini anlattı.

Çocukların yalnız olmalarına rağmen evi idare ettiklerini anlatan Rodionova, bir övgüyle daha karşılaştı. Putin, bu şekilde çocuk yetiştirdiği için söz konusu isme teşekkür etti.

"En güçlü silahımız sağlam toplum"

Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca, Rodionova'dan "özel askeri operasyon" bölgesindeki tüm meslektaşlarına selamlarını iletmesini istedi.

Putin, Rusya'nın en güçlü "silahının" toplumun sağlam durması ve insanların ülkeye bağlılığı olduğunu sözlerine ekledi.