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    Putin: İlk koronavirüs aşısı tescillendi

    Putin: İlk koronavirüs aşısı tescillendi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınına karşı ilk aşıyı onayladıklarını duyurdu. Putin, kızının aşı olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 11:42
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    Putin: İlk koronavirüs aşısı tescillendi

    Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, bu konuda ilk haber Rusya'dan geldi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet yetkilileriyle düzenlediği toplantıda, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.

    İLK KORONA AŞISINA ONAY

    Putin, "Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi." dedi.

    Putin, ülkesinin Sağlık Bakanlığı'nın, dünyanın ilk koronavirüs aşısını onayladığını bildirdi. Daha önce Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşının klinik denemelerinin bittiğini belirtmişti.

    "İSTİKRARLI BAĞIŞIKLIK OLUŞTURUYOR"

    Söz konusu aşı, Moskova merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirildi ve Rusya Sağlık Bakanlığı, aşıya yeşil ışık yaktı.

    Aşının oldukça etkili çalıştığını aktaran Putin, "İstikrarlı bir bağışıklık oluşturuyor. Gerekli tüm denetimlerden geçtiğini tekrar ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Putin: İlk koronavirüs aşısı tescillendi #1

    KIZI AŞI OLDU

    Rus lider, yaptığı açıklamada, kızının koronavirüs aşısı olduğunu bildirdi.

    Kızının, aşı yapıldıktan sonra hafif ateşinin çıktığını belirten Vladimir Putin, ancak bunun hızla geçtiğini söyledi ve şu şekilde konuştu:

    "Kızlarımdan biri aşı oldu. Bu anlamda deneyde yer aldı. İlk aşılamadan sonra, ertesi gün ateşi 38 dereceye çıktı, sonraki gün 37... Hepsi bu kadardı."

    Putin, ülkesinin yakında koronavirüs aşısının geniş kapsamlı seri üretimine başlayacağını umduğunu kaydetti.

    2021'DEN İTİBAREN GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE...

    Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, aşının eylül ayından itibaren sağlık çalışanlarına verileceğini söyledi.

    Onaylanan koronavirüs aşısının, Ocak 2021'den itibaren gönüllülük esasına göre halka sunulacağı aktarıldı.

    Putin: İlk koronavirüs aşısı tescillendi #2

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