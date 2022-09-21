Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandum kararının ardından ulusa seslendi. Putin, kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa sesleniyor.

Putin konuşması sırasında kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Seferberlik, bugünden itibaren geçerli olacak.

"Batı, barış istemiyor"

Putin, "Batı, Rusya- Ukrayna arasında barış istemiyor. Ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Bizim asıl hedefimiz Donbas'ın özgürleştirilmesi. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil. " ifadelerini kullandı.

Düşmana teslim olan askere 10 yıl hapis

Bir diğer yandan, Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Ruslar havalimanına akın etti

Öte yandan, seferberlik ilanı ülke halkında paniğe yol açtı.

Ülkeden kaçmak isteyen Ruslar, havalimanına akın edince uçak biletleri tükendi ve fiyatları da 5 katına çıktı.

"Batı, SSCB'Yİ böldü, sıra Rusya'ya geldi"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başları;

"Batı'nın amacı Rusya'yı zayıflatmak, bölmek ve yok etmek, doğrudan 1991'de SSCB'yi (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) böldüler, ve şimdi Rusya için zaman geldi.

Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek. Özel operasyonun ana hedefleri değişmedi, Luhansk tamamen kurtarıldı, Donetsk ise kısmen.

Donbas'taki müttefik kuvvetler, Donetsk topraklarını adım adım özgürleştiriyor, sistemli bir şekilde hareket ediyor, personeline sahip çıkıyorlar.

"Ukryna'ya askeri operasyon kararını almak zorunadaydık"

Batı, 2014'te bir savaş başlatarak Ukrayna halkını savaş topuna dönüştürdü. Batı Ukrayna ve Rusya arasında barış istemiyor.

Ukrayna'da önleyici bir askeri operasyon kararı kesinlikle gerekliydi ve mümkün olan tek karardı, almak zorundaydık. Donbas halkını moral olarak yalnız bırakamazdık.

Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını destekliyoruz.





"Batılı ülkeler bütün tehditleri sergiliyor"

Batı her çizgiyi aştı, sorumsuz politikacılar Ukrayna'ya saldırı silahları tedarikinden, Rusya'ya karşı teçhizat saldırılarından bahsediyor.

Batılı ülkeler bize karşı nükleer şantaj da dahil bütün tehditleri sergiliyor."